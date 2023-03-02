Врач оценил шансы звезды «Мстителей» на полное восстановление после ДТП

Реаниматолог Дэниелс: Джереми Реннер может восстановиться после ДТП на 90 процентов

Вероятность, что голливудский актер, двукратный номинант на премию «Оскар» Джереми Реннер сможет полностью восстановиться после ДТП, не очень велика, полагает реаниматолог Рон Дэниелс. Такое мнение он высказал изданию Daily Mail.

Врач заявил, что из-за тупой травмы грудной клетки в результате ДТП с участием снегоуборочной машины легкие Реннера могли быть повреждены, и на них образовались рубцы. Вследствие этого у него могут возникнуть проблемы с дыханием. Помимо этого, актер страдает от серьезной травмы ноги и перелома 30 костей, поэтому вынужден передвигаться в инвалидной коляске. Несмотря на это, у него есть вполне реальные шансы вернуться к 90 процентам от своей нормальной формы, оценил Дэниелс. На полный курс реабилитации 52-летней звезде «Мстителей» понадобится примерно 12-18 месяцев после выписки из больницы. Все это время ему придется принимать сильные обезболивающие препараты.

При этом реаниматолог не исключил, что после восстановления Реннер сможет самостоятельно исполнять некоторые трюки в кино, просто будет «не таким проворным, как раньше».

Почти наверняка он будет страдать от боли и скованности в сломанных конечностях, а также от снижения эластичности (ригидности) грудной клетки после травмы. Актеру потребуется физиотерапия, трудотерапия и, возможно, даже психотерапия Рон Дэниелс врач-реаниматолог

Однако самой большой проблемой Реннера Дэниелс назвал психологическую травму. По его мнению, без психотерапии у него может развиться сильное посттравматическое стрессовое расстройство.

Ранее актриса Эванджелин Лилли рассказала о состоянии Джереми Реннера после выписки из больницы. По ее словам, пострадавший в ДТП актер все еще передвигается на инвалидной коляске и уделяет много времени реабилитации после травмы.