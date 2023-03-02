Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:11, 2 марта 2023Ценности

Стилист Рогов назвал вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов

Стилист Александр Рогов: кружевные чулки и банданы из 1990-х годов вернулись в моду

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал россиянкам вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов.

По словам специалиста, популярность вновь обрели такие комбинации вещей, как мужской костюм с галстуком и платье, надетое на маленькую футболку. Кроме того, актуальными стали кружевные чулки, банданы и оверсайз-джинсовки. Также специалист внес в перечень предметы гардероба из потертой кожи и сочетание кожи различных цветов.

При этом стилист сопроводил свои слова снимками знаменитостей из указанного временного периода. Среди них — актриса Джулия Робертс в объемных пиджаке и брюках, актриса Дрю Бэрримор в джинсовке свободного кроя и модель Кейт Мосс в куртке из потертой кожи.

Ранее в марте российская стилистка Ольга Соколенко назвала устаревшую к весне 2023 года одежду. Так, в текущем сезоне окажутся неактуальными бриджи-джоггеры, которые эксперт посоветовала заменить на фасон «парашюты» или изделия с накладными карманами. Также из моды выйдут куртки с мехом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
Число погибших из-за атаки диверсантов в Брянской области выросло
Меховые тапки стали трендом у знаменитостей в 2023 году
ФСБ предотвратила поджог военкомата в Новоуральске
В России озвучили размеры госдолга
Макрон заявил об окончании эпохи «франсафрики»
Глава Брянской области рассказал о состоянии раненого диверсантами ребенка
Россиянка попыталась зарезать мать во время ссоры и попала в СИЗО
Власти Белоруссии рассказали о проблемах с продуктами в Минске
Россияне оказались заблокированы в тундре из-за метели на два дня
Стилист Рогов назвал вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.