Стилист Рогов назвал вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов

Стилист Александр Рогов: кружевные чулки и банданы из 1990-х годов вернулись в моду

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал россиянкам вернувшиеся в моду тренды 1990-х годов.

По словам специалиста, популярность вновь обрели такие комбинации вещей, как мужской костюм с галстуком и платье, надетое на маленькую футболку. Кроме того, актуальными стали кружевные чулки, банданы и оверсайз-джинсовки. Также специалист внес в перечень предметы гардероба из потертой кожи и сочетание кожи различных цветов.

При этом стилист сопроводил свои слова снимками знаменитостей из указанного временного периода. Среди них — актриса Джулия Робертс в объемных пиджаке и брюках, актриса Дрю Бэрримор в джинсовке свободного кроя и модель Кейт Мосс в куртке из потертой кожи.

Ранее в марте российская стилистка Ольга Соколенко назвала устаревшую к весне 2023 года одежду. Так, в текущем сезоне окажутся неактуальными бриджи-джоггеры, которые эксперт посоветовала заменить на фасон «парашюты» или изделия с накладными карманами. Также из моды выйдут куртки с мехом.