Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:02, 2 марта 2023Путешествия

Блогерша разделила семью в самолете и прослыла в сети грубиянкой

Путешественница отказалась уступить место в самолете и стала предметом споров в TikTok

Фото: Arthur Edelmans / Unsplash

Блогерша в самолете отказалась уступить место попутчику и разделила семью на время полета. Путешественница прослыла в сети грубиянкой и стала предметом споров среди пользователей TikTok, передает Daily Mail.

25-летняя Одри Питерс (Audrey Peters) рассказала, что летела из Нью-Йорка в Париж и попутчики попросили ее пересесть на другое место, поскольку хотели сесть вместе, но не забронировали места заранее. Питерс отказала путешественникам и выложила в соцсети короткое видео о случившемся.

На кадрах девушка пьет шампанское и смеется, в тексте под роликом она рекомендовала всем ответственнее относиться к подготовке к полету. «Нет, я не буду менять свое место. Бронируйте ваши места заранее, детки», — написала Питерс.

После этого комментаторы принялись спорить на тему этикета в самолете. Некоторые пользователи поддержали блогершу, подтвердив, что просить о смене места невоспитанно. «Меня так тошнит от людей, которые думают, что нормально мешать кому-то, потому что плохо спланировали свое путешествие», — высказался один из пользователей.

Остальные юзеры удивились грубости блогерши, объяснив, что перебронирование могло произойти по вине авиакомпании, из-за чего семья была разделена. «Будь добрее», «Могла бы облегчить чью-то жизнь», «Такое поведение очень бесит», — заключили комментаторы.

Ранее пассажир, летевший из Европы в Азию на борту Boeing 787, отказался уступить место матери с младенцем и прослыл грубияном. В результате бортпроводники нашли два свободных места в первых рядах лайнера и пересадили пассажиров туда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Лавров и Блинкен встретились впервые после начала СВО
Россиянин изнасиловал девятилетнюю девочку на пустыре и получил 20 лет колонии
Российская восьмиклассница захотела пропустить контрольные и попала в реанимацию
Стало известно о переполненной наемниками больнице в Харьковской области
В ЛНР заявили о перестрелке ВСУ между своими подразделениями в Артемовске
В ЛНР заявили о небоевых потерях ВСУ из-за использования некачественных снарядов
Захарова обвинила США в применении концепции вымышленной исключительности
В ЕС захотели дать Украине миллиард евро на боеприпасы
Блогерша разделила семью в самолете и прослыла в сети грубиянкой
Врач поделился неочевидными способами укрепить иммунитет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.