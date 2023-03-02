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14:03, 2 марта 2023Культура

Статую Русалочки окрасили в цвета российского флага в Копенгагене

Reuters: основание статуи Русалочки окрасили в цвета российского триколора в Копенгагене

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Основание статуи Русалочки, построенной по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена, окрасили в цвета российского флага в Копенгагене. Об этом сообщает Reuters.

«Российский флаг был обнаружен нарисованным на основании статуи Русалочки в Дании в четверг, что, по словам полиции, является "случаем вандализма" на самой известной достопримечательности Копенгагена и популярном туристическом объекте», — заявил автор опубликованной статьи.

По данным издания, российский триколор появился на передней части архитектурного объекта. Правоохранительные органы сейчас занимаются установкой лиц, причастных к совершенному действию.

В январе стало известно, что в скульптуре стоимостью 10 миллионов долларов, посвященной американскому активисту и правозащитнику Мартину Лютеру Кингу-младшему и его жене Коретте Скотт Кинг, разглядели мужской половой орган.

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Анастасия Астахова
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