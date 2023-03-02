Global Times: попытка НАТО одержать победу над Россией обернется унизительным поражением

Бывший главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь предрек Вашингтону и его союзникам поражение в противостоянии с Россией.

Он подчеркнул, что не следует недооценивать возможности Москвы, указав, что ее военно-промышленный потенциал намного больше, чем у большинства государств. «Россия в одиночку уже может противостоять всему Западу на Украине», — отметил Сицзинь. По его словам, политика западных стран оказалась не настолько эффективной, насколько они рассчитывали, и победить Россию им оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось.

Сицзинь добавил, что прогнозы Запада, предполагавшего, что Россия к настоящему моменту уже развалится, не оправдались. Он также напомнил о достижениях Москвы. В частности, отметил бывший главред, ей удалось практически полностью окружить Артемовск.

Ранее газета New York Times сообщила о провалившихся попытках Запада изолировать Россию. В качестве объяснения издание указало, что ряд стран, воздержавшихся от голосования по резолюции Генассамблеи ООН с требованием к России остановить спецоперацию на Украине, позже оказали Москве экономическую или дипломатическую поддержку.