В США заявили о провале Запада изолировать Россию

New York Times заявила о провалившихся попытках Запада изолировать Россию

Американская газета New York Times опубликовала материал, посвященный противостоянию США и России. Издание представило страны, которые выступили в поддержку Вашингтоны и Москвы, статья опубликована на сайте.

Отмечается, что США собрали коалицию из множества стран, которые в марте прошлого года поддержали резолюцию Генассамблеи ООН с требованием к России остановить спецоперацию на Украине. За документ выступило 141 государство, против — пять.

Авторы материала отметили, что Запад не заполучил «столько частей мира, как могло казаться в начале». Ряд воздержавшихся от голосования по резолюции стран позже оказали России экономическую или дипломатическую поддержку, а поддержавшие документ государства заняли более нейтральную позицию. Поэтому New York Times заявила о провалившихся попытках Запада изолировать Россию.

«Пока основная коалиция Запада остается удивительно прочной, им не удалось убедить остальную часть мира изолировать Россию», — подчеркивается в статье.

Ранее журналисты издания The Washington Post заявили о провале попыток изолировать Россию. Эксперты утверждают, что мнения стран Европы и США отличаются в вопросах, вызванных спецоперацией на Украине.