На Украине решили не отпускать депутатов за границу без сопровождения СБУ

Офис президента Украины решил не отпускать депутатов за границу без сопровождения СБУ

Офис президента Украины решил не отпускать депутатов Верховной Рады в международные поездки без сопровождения сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) или украинского посольства. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Депутат раскритиковал такое решение, отметив, что с этим связано сразу несколько проблем. По словам Гончаренко, у него скоро заседание комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ради которого ему придется выехать за границу.

«Во-первых, СБУ или дипломата туда просто не пустят. И как быть? Во-вторых, что они там будут делать? В-третьих, на это действительно нужно тратить деньги налогоплательщиков и время наших сотрудников спецслужб и дипучреждений?» — написал нардеп.

Средства, которые власти хотят потратить на сопровождение депутатов Гончаренко предложил направить на усиление дипломатического представительства Украины в странах Азии и Африки.

В январе Кабинет министров Украины запретил народным депутатам и чиновникам выезжать за границу без уважительной причины.