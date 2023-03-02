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16:08, 2 марта 2023Бывший СССР

На Украине решили не отпускать депутатов за границу без сопровождения СБУ

Офис президента Украины решил не отпускать депутатов за границу без сопровождения СБУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Офис президента Украины решил не отпускать депутатов Верховной Рады в международные поездки без сопровождения сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) или украинского посольства. Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Депутат раскритиковал такое решение, отметив, что с этим связано сразу несколько проблем. По словам Гончаренко, у него скоро заседание комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), ради которого ему придется выехать за границу.

«Во-первых, СБУ или дипломата туда просто не пустят. И как быть? Во-вторых, что они там будут делать? В-третьих, на это действительно нужно тратить деньги налогоплательщиков и время наших сотрудников спецслужб и дипучреждений?» — написал нардеп.

Средства, которые власти хотят потратить на сопровождение депутатов Гончаренко предложил направить на усиление дипломатического представительства Украины в странах Азии и Африки.

В январе Кабинет министров Украины запретил народным депутатам и чиновникам выезжать за границу без уважительной причины.

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Алевтина Запольская
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