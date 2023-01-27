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18:16, 27 января 2023Бывший СССР

Кабмин Украины запретил чиновникам выезжать за границу

Шмыгаль: кабмин Украины запретил чиновникам выезжать за границу без уважительной причины

Фото: РИА Новости

Украинский кабмин принял постановление, согласно которому чиновникам нельзя будет выезжать за границу без уважительных причин. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки», — пояснил политик. Шмыгаль добавил, что чиновники могут покинуть Украину, чтобы провести переговоры или отправиться на лечение, а также для ухода за несовершенными детьми.

Ранее стало известно, что украинский депутат Николай Тищенко, который несколько недель назад уехал с Украины в Европу, а затем в Таиланд, был исключен из партии президента республики Владимира Зеленского «Слуга народа». Несмотря на исключение из партии, Тищенко все еще сохраняет свой мандат.

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Алевтина Запольская
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