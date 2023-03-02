В доме в Херсонской области нашли патроны и форму фашистской Германии

В Херсонской области в ходе обыска помещения, принадлежавшего подозреваемому в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ) мужчины, были найдены гранаты и форма фашистской Германии. Об этом в четверг, 2 марта, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, силовики получили данные о жителе Генического района, который ранее участвовал в украинской операции против граждан ДНР и ЛНР. В ходе осмотра помещения выяснилось, что подозреваемый давно не проживает по месту жительства. В ходе обыска в доме также нашли свыше двух сотен патронов разного калибра и три гранатометных выстрела.

Также изъяты документы, в том числе контракт с украинским военным ведомством.

В настоящее время полицейскими устанавливается местонахождение хозяина дома.

Ранее 2 марта сообщалось, что поселок Теткино в Курской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ).