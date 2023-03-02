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10:40, 2 марта 2023Ценности

Российский врач раскрыла последствия вырывания седых волос

Российский трихолог Татьяна Егорова рассказала, что вырвать один седой волос не опасно

Фото: Ashton Bingham / Unsplash

Российский врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла последствия вырывания седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания aif.ru.

Специалист рассказала, что стрессовые ситуации и нервные переживания способны ускорить процесс появления данной проблемы. «Такая расстраивающая многих манипуляция запрограммирована генетически, и поделать с этим ничего нельзя, как бы ни хотелось», — добавила Егорова.

По ее словам, вырвать один седой волос — не опасно. Однако из-за того, кожа головы является чувствительной, во время данного процесса человек может испытать болевые ощущения. «Важно понимать, что ситуацию это не исправит, так как из этого фолликула снова вырастет седой волос, ведь пигмента (меланина) в нем уже нет», — пояснила медик.

В январе парикмахеры Дайан Гризель и Лиза Эбби дали советы по закрашиванию седины в домашних условиях. В первую очередь перед процедурой специалисты предложили нанести краситель только на одну прядь. При этом они отметили, что сделать тестовое окрашивание необходимо не только на волосах вдоль шеи, но и на макушке.

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Мария Винар
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