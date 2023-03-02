Звезда сериала «Контейнер» высказалась о жизни в съемной квартире

Актриса Елизавета Шакира рассказала, что предпочитает жить в съемной квартире одна

Звезда сериала «Контейнер» Елизавета Шакира призналась, что предпочитает жить в съемной квартире в одиночестве. Свое мнение по этому вопросу актриса высказала в интервью журналу WomanHit.

Шакира рассказала, что ей важно наличие собственного пространства, поэтому формат аренды жилплощади с несколькими комнатами, на котором остановила выбор часть ее друзей, ей не подходит. «Некоторые мои друзья снимают вместе большую квартиру, живут своеобразной коммуной и делают красивое жилье, самовыражаются, проводят творческие вечера. На первых порах меня это привлекало, казалось интересным, но потом я поняла, что это не мой формат — мне важно находиться с самой собой, чтобы в пространстве было все, как мне нравится», — сказала Шакира.

Актриса добавила, что нынешнее жилье, которое она снимает, несмотря на хорошее расположение, устраивает ее не полностью, и есть вещи, которые она бы изменила. «Я уговаривала себя, что скоро съеду, однако временное пребывание затянулось, так что сейчас я пришла к тому, что надо трансформировать свое место обитания, сделать его более уютным и комфортным для меня», — поделилась мыслями она.

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