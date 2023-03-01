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10:41, 1 марта 2023Среда обитания

Шура назвал преимущество жизни рядом с МКАД

Певец Шура рассказал, что ему нравится жить около МКАД

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский поп-исполнитель Шура (Александр Медведев) назвал преимуществом жизни не в центре Москвы, а рядом с МКАД, тот факт, что к нему нечасто приходят гости. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Артист рассказал, что на данный момент проживает в квартире недалеко от МКАД в районе Ленинского проспекта. Локация ему нравится своим расположением, благодаря которому у его знакомых нет постоянной возможности зайти в гости.

«Мне это очень нравится, потому что никто мне не позвонит и не скажет: "Ой, едем мимо — зайдем в гости". Мимо меня ты ехать не можешь», — заявил певец.

В ноябре 2022 года Шура рассказал, что на тот момент пока не планировал переезжать в новую квартиру, которую приобрел в ипотеку в Москве и решил остаться в съемном жилье. Что касается ремонта, то певец захотел поручить работы телеканалу.

Нина Ташевская
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