Останки мужчины нашли в желудке у акулы через восемь дней после его исчезновения

El Pais: останки пропавшего аргентинца нашли в желудке у акулы

В Аргентине в желудке пойманной акулы рыбаки нашли части тела пропавшего мужчины. Как сообщает El Pais, в последний раз его видели за восемь дней до этого, когда он отправился куда-то на своем мотовездеходе.

32-летний аргентинец Диего Барриа, большой фанат мотоциклов и вездеходов, пропал в субботу, 18 февраля 2023 года. Накануне мужчина сообщил жене, что задержится, но ни той ночью, ни следующей не вернулся домой. Его мотовездеход нашли разбитым на одном из пляжей Патагонии, недалеко от него лежал расколотый надвое шлем. Поиски в окрестностях предполагаемой аварии не дали результатов. Однако тайна его исчезновения вскоре отчасти разрешилась.

Через восемь дней местные рыбаки нашли человеческие останки, в том числе часть руки, в желудке небольшой суповой акулы. Они обнаружили страшную находку, когда потрошили рыб для продажи. Останки рыбаки передали в местный полицейский участок. Семья смогла опознать Барриа по татуировке в виде розы на предплечье, которая осталась различимой. В настоящее время правоохранительные органы выясняют детали гибели мужчины.

Наша основная гипотеза состоит в том, что Барриа разбился, наехав на скалу или камень, а волны унесли тело в океан, но мы намерены проработать все возможные версии в соответствии с найденными на месте происшествия уликами. Транспортное средство будет проанализировано специалистами, чтобы выяснить подробности аварии. Вездеход нашли на некотором расстоянии от воды, но его могло унести туда приливом Кристиан Ансальдо полицейский инспектор

Пока неясно, как Барриа оказался в воде и как впоследствии его могла съесть акула. Размер суповых акул обычно не превышает двух метров, и они не представляют опасности для людей.

Поиски останков аргентинца продолжаются в воде и на земле с участием дайверов и собак. У Диего Барриа осталась жена и трое маленьких детей.

Ранее сообщалось о мужчине, который искал свою пропавшую дочь 42 года и умер за пять дней до обнаружения ее останков. Причиной смерти девушки оказалась автомобильная авария, в результате которой машина упала в воду около небольшого моста в лесу.