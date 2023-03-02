Бывшего канцлера Германии Шредера не смогли исключить из партии СДПГ

Бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера не смогли исключить из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщает Spiegel, передает РИА Новости.

По информации издания, соответствующий запрос был отклонен арбитражной комиссией партии в Ганновере во второй инстанции. Таким образом Шредер останется членом СДПГ.

В августе сообщалось, что арбитражная комиссия СДПГ Ганновера отклонила все ходатайства об исключении Шредера из партии за дружбу с российским президентом Владимиром Путиным. В партии сочли, что дружеские отношения политика — это его личное дело.