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Шредера отказались исключать из партии из-за дружбы с Путиным

Süddeutsche Zeitung: социалисты отказались исключать Шредера из партии за дружбу с Путиным

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отказалась лишать членства экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом стало известно изданию Süddeutsche Zeitung.

«Бывший канцлер Герхард Шредер может оставаться в СДпГ. Арбитражная комиссия СДпГ Ганновера отклонила все ходатайства об исключении его из партии», — говорится в материале газеты. Согласно заключению комиссии, дружба Герхарда с президентом России Владимиром Путиным является его личным делом.

Арбитраж также решил, что контакты Шредера с российскими корпорациями не вредят партии. Как отметили в издании, если бы комиссия приняла другое решение, похожие обвинения можно было бы предъявить правительству Германии из-за импорта газа из России.

Ранее Шредер отказался извиняться за дружбу с Путиным на фоне специальной военной операции на Украине. Также он выступил за ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2». По его мнению, это самый простой способ решить проблему с поставками газа в Германию.

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Николай Чигасов
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