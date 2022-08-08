Шредера отказались исключать из партии из-за дружбы с Путиным

Süddeutsche Zeitung: социалисты отказались исключать Шредера из партии за дружбу с Путиным

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) отказалась лишать членства экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера. Об этом стало известно изданию Süddeutsche Zeitung.

«Бывший канцлер Герхард Шредер может оставаться в СДпГ. Арбитражная комиссия СДпГ Ганновера отклонила все ходатайства об исключении его из партии», — говорится в материале газеты. Согласно заключению комиссии, дружба Герхарда с президентом России Владимиром Путиным является его личным делом.

Арбитраж также решил, что контакты Шредера с российскими корпорациями не вредят партии. Как отметили в издании, если бы комиссия приняла другое решение, похожие обвинения можно было бы предъявить правительству Германии из-за импорта газа из России.

Ранее Шредер отказался извиняться за дружбу с Путиным на фоне специальной военной операции на Украине. Также он выступил за ввод в эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2». По его мнению, это самый простой способ решить проблему с поставками газа в Германию.