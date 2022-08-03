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Шредер отказался извиняться за дружбу с Путиным

Экс-канцлер ФРГ Шредер отказался извиняться за дружбу с президентом России Путиным
Герхард Шредер

Герхард Шредер. Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер отказался извиняться за дружбу с президентом России Владимиром Путиным на фоне специальной военной операции на Украине. Об этом он заявил в интервью изданию Stern.

Он также отказался прекращать контакты с российским лидером. «Неужели я должен перепрыгивать через каждую палку, которую мне подставляют? Я не такой. Я принял решения, и я поддерживаю их, и я ясно дал понять: может быть, я смогу быть полезен еще раз», — заявил Шредер.

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Экс-канцлер напомнил, что несколько раз осуждал действия России на Украине. «Но принесет ли личное дистанцирование от Владимира Путина кому-нибудь пользу?», — сказал политик. Он рассказал, что получает много одобрения со стороны немцев из-за того, что сохраняет отношения с Кремлем.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл, что на встрече с Путиным Шредер просил российского лидера высказать свое видение сложившегося положения, в частности речь шла об энергетическом кризисе.

По итогам встречи, Шредер заявил, что Путин проявил готовность к переговорам по Украине. Экс-канцлер отметил, что хотя изначальная цель поездки в Москву заключалась в обсуждении энергетической безопасности Германии, пройти мимо темы украинского кризиса было невозможно.

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Николай Чигасов
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