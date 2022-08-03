Кремль рассказал о встрече Путина и Шредера

Пресс-секретарь Кремля Песков рассказал о встрече президента России Путина и Шредера

Президент России Владимир Путин встречался с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в ходе визита последнего в Москву. Об их встрече рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя главы государства, экс-канцлер, как специалист, обеспокоен энергетическим кризисом и просил президента России высказать свое видение сложившегося положения.

«Конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается», — сказал Песков.

Ранее Герхард Шредер заявил, что в ходе встречи с Владимиром Путиным российский глава государства проявил готовность к переговорам по Украине. Он отметил, что хотя изначальная цель поездки в Москву заключалась в обсуждении энергетической безопасности Германии, пройти мимо темы украинского кризиса было невозможно.