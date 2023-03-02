Россиянкам раскрыли старящие кожу распространенные привычки

Дерматолог Студеникина: сон на боку и избыток сладкого в рационе ускоряют старение кожи

Преждевременное старение кожи могут спровоцировать не только стресс и агрессивное воздействие внешних факторов, но и безобидные повседневные привычки, такие как сон на боку. Список распространенных старящих привычек дерматолог, эксперт бренда Likato Professional Светлана Студеникина раскрыла россиянкам в беседе с «Лентой.ру».

Залог здоровой кожи — продуманный рацион, подчеркнула Студеникина. Употребление соленого, кофе, фастфуда, избыток сладкого и мучного, жесткие диеты неблагоприятно влияют не только на дерму, но и на организм в целом. Из-за неправильного питания нарушаются обмен веществ и работа ЖКТ, наступает обезвоживание кожи, объяснила она.

Второй вызывающей ускоренное старение дермы привычкой Студеникина назвала систематическое нарушение режима сна. Его длительность прямо влияет на защитные функции кожи: недосып и пересып приводят к снижению тургора, эластичности, нарушению кровоснабжения. Помимо этого, из-за недосыпа появляются темные круги под глазами, при избытке сна — заломы на коже и отечность. Неблагоприятно на внешности сказывается и сон на боку или животе, добавила дерматолог. Также, по словам Студеникиной, ускоряют старение кожи курение и алкоголь.

Никотин запускает синтез фермента, разрушающего коллагеновые волокна. Из-за этого кожа становится менее эластичной, более тонкой, цвет лица ухудшается за счет сужения кровеносных сосудов. В свою очередь, алкоголь провоцирует расширение сосудов, со временем они теряют тонус, появляется расширенная капиллярная сетка. Также крепкие напитки обезвоживают кожу, приводят к отекам из-за нарушения перераспределения жидкости в клетках и тканях организма Светлана Студеникина Врач-дерматолог

Любителям загара тоже стоит быть аккуратнее, продолжила дерматолог. Посещение солярия вызывает фотостарение кожи, чрезмерная инсоляция приводит к ожогам, снижению эластичности и тургора кожи, появлению сухости и тусклости, гиперпигментации, сосудистым изменениям и даже к онкологии.

В солярии кожа подвергается воздействию нескольких типов ультрафиолетовых ламп. 10 минут нахождения в нем равноценны двум часам, проведенным на солнце. Чтобы избежать фотостарения, нужно обязательно использовать средства с SPF и соблюдать режим загара: выходить на солнце с 7 до 11 утром, с 16 до 20 — вечером. После пребывания на солнце надо наносить специализированные кремы для регенерации, восстановления, питания и увлажнения кожи Светлана Студеникина Врач-дерматолог

И наконец, ускорить старение кожи способен неправильно подобранный уход. Студеникина предупредила, косметика должна соответствовать типу кожи, в противном случае высока вероятность появления сухости, воспалений, отеков, снижения барьерной функции эпидермиса. Важно не забывать о регулярном очищении: загрязненный воздух — частицы пыли, смога — оседают на коже, приводя к закупорке пор и образованию воспалений. Ни в коем случае нельзя ложиться спать с макияжем. Также дерматолог посоветовала воздержаться от частого применения плотных тональных средств — они не дают коже дышать, приводят к закупорке пор, пересушиванию. При этом средства SPF стоит использовать круглый год, даже зимой — как завершающий этап ухода.

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