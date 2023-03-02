Стало известно о переполненной наемниками больнице в Харьковской области

«Первый Харьковский» заявил о трупном запахе в переполненной больнице Харьковской области

В Балаклейской районной больнице Харьковской области наблюдается «ужасающее положение». Об этом стало известно украинскому Telegram-каналу «Первый Харьковский».

Отмечается, что в больницу привезли большое число раненых, среди которых в основном иностранные наемники из Польши и представители западных областей Украины. Предполагается, что раненые поступают из района Артемовска и Купянска. Большинству пациентов грозят ампутации, подобных операций в больнице проводят «катастрофическое количество».

Кроме того, в больнице наблюдается трупный, «страшный запах разложения, который уже не убрать ничем». Местные жители стремятся скорее окончить лечение в медицинском учреждении и просят их скорее выписать.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о больницах Краматорска, заполненных ранеными солдатами Вооруженных сил Украины.