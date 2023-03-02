Появилось видео работы российского снайпера ночью под Кременной по солдатам ВСУ

«Военкоры русской весны» опубликовали кадры ночной работы снайпера РФ под Кременной по ВСУ

Кадры ночной работы российского снайпера в лесу под Кременной по личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На опубликованных кадрах с инфракрасной камеры видно, как российский снайпер наводится на цель, стоящую поодаль в лесу. Следует выстрел и яркий силуэт человека падает.