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14:46, 2 марта 2023Бывший СССР

Появилось видео работы российского снайпера ночью под Кременной по солдатам ВСУ

«Военкоры русской весны» опубликовали кадры ночной работы снайпера РФ под Кременной по ВСУ

Кадры ночной работы российского снайпера в лесу под Кременной по личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На опубликованных кадрах с инфракрасной камеры видно, как российский снайпер наводится на цель, стоящую поодаль в лесу. Следует выстрел и яркий силуэт человека падает.

Алевтина Запольская
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