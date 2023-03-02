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21:41, 2 марта 2023Из жизни

Девушка нашла на кровати ядовитого паука и сделала его своим питомцем

Mirror: австралийка сделала заползшего в ее спальню ядовитого паука домашним питомцем

Фото: Timothy Dykes / Unsplash

Девушка из Австралии сделала опасного паука своим питомцем. Как сообщает Mirror, это случилось после того, как она нашла ядовитое насекомое на своей кровати.

Австралийка по имени Джеден Левес из Сиднея однажды вечером обнаружила в своей спальне заползшего туда ядовитого паука. Она решила игнорировать его, но позже нашла насекомое у себя на кровати. Тогда Левес решила оставить его в качестве домашнего животного и дала пауку имя Ларри. Огромный паук-охотник размером с половину человеческой ладони совсем не пугает девушку.

Несмотря на грозную репутацию и возможность ядовитого укуса, девушка в своих видео для социальных сетей называет Ларри «очень дружелюбным» и утверждает, что «он никого не хочет обидеть».

Дома Левес выпускает паука из террариума и разрешает ползать по стенам ее комнаты. Она рассказала, что домашние кошки пытались напугать Ларри и прыгали на него, но он остался невозмутимым. Даже мать девушки прониклась к насекомому теплотой и позволяет ему мигрировать по дому.

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Подписчики Левен разделились на два лагеря: одни утверждают, что Ларри продемонстрировал им, что пауков не стоит бояться, а другие из-за него, напротив, испытали обострение арахнофобии.

Как бы то ни было, история Ларри набрала больше 700 тысяч просмотров в TikTok и получила 40 тысяч лайков.

Несмотря на огромные размеры и пугающий вид, пауки-охотники не агрессивны и не опасны. Они могут укусить человека от испуга, но их укус не приводит к летальному исходу. Однако попадание паучьего яда в кровь может вызвать локальный отек, головную боль и нарушение частоты пульса.

Ранее сообщалось об австралийце, который нашел паука на приборной панели автомобиля и тоже решил сделать его своим питомцем. Мужчина утверждает, что паук, которого он назвал Стивом, однажды даже потерялся, но нашел дорогу обратно к хозяину.

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Антонина Черташ
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