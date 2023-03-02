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15:53, 2 марта 2023Бывший СССР

Российского военного приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы

Военнослужащего ВС России приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале офиса генерального прокурора республики.

Отмечается, что осужденный нес службу на блокпосту в городе Тростянец Ахтырского района Сумской области Украины. В ведомстве уточнили, что его обвинили в «нарушении законов и обычаев войны» (часть первая статьи 438 Уголовного кодекса республики).

Ранее сообщалось, что на Украине решили заочно осудить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны и коллаборационизме.

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Алевтина Запольская
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