Российского военного приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы

Военнослужащего ВС России приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы

Военнослужащего Вооруженных сил (ВС) России приговорили на Украине к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщается в четверг в Telegram-канале офиса генерального прокурора республики.

Отмечается, что осужденный нес службу на блокпосту в городе Тростянец Ахтырского района Сумской области Украины. В ведомстве уточнили, что его обвинили в «нарушении законов и обычаев войны» (часть первая статьи 438 Уголовного кодекса республики).

Ранее сообщалось, что на Украине решили заочно осудить врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны и коллаборационизме.