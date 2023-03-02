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06:30, 2 марта 2023Наука и техника

Первую в Европе сталь датировали 900 годом до нашей эры

Journal of Archaeological Science: первая в Европе сталь появилась 2900 лет назад

Изображение: Rafael Ferreiro Mählmann (A), Bastian Asmus (B), Ralph Araque Gonzalez (C-E). University of Freiburg

Международная группа археологов под руководством исследователей из Фрайбургского университета (Германия) выяснила, что стальные инструменты использовались в Европе гораздо раньше, чем считали историки — около 2900 лет назад. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

Геохимический анализ показал, что каменные стелы на Пиренейском полуострове, которые датированы концом бронзового века и имеют сложные гравюры, изображающие фигуры людей, животных, оружие, украшения и колесницы, могли быть изготовлены только с использованием закаленной стали. Это подтвердили с помощью металлографического анализа железного долота того же региона в Португалии и периода — около 900 года до нашей эры. Оказалось, что в артефакте присутствуют примеси углерода, характерные для стали.

Этот результат был также подтвержден экспериментально с участием профессионального каменщика, кузнеца и литейщика бронзы, которые попытались обработать камень, из которого были сделаны стелы. Оказалось, что для гравировки камня подходило только долото, изготовленное из закаленной стали.

Историки предполагали, что в позднем бронзовом веке и даже в раннем железном веке люди не умели производить сталь подходящего качества и что она получила широкое распространение в Европе только во времена Римской империи. Ранняя металлургия в Португалии, включая производство и закалку стали, вероятно, развилась в децентрализованных местных сообществах в Иберии, а не из-за влияния более поздних процессов колонизации.

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Александр Еникеев
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