Телескоп Уэбба обнаружил взрыв белого карлика

Astrophysical Journal Letters: телескоп Уэбба зафиксировал сверхновую типа Ia

Международная группа астрономов обнаружила сверхновую в галактике, удаленной на 40 миллионов световых лет от Земли, с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Ученые изучили инфракрасные изображения галактики с активным центром NGC 1566 и выявили сверхновую типа Ia, возникающую при взрыве белого карлика. Считается, что этот тип сверхновых отвечает за синтез таких химических элементов, как железо, кобальт и никель. Часть высокоэнергетического излучения сверхновой формируется за счет радиоактивного распада изотопа кобальта-56 с образованием железа-56.

Ученые проанализировали данные камер ближнего и среднего инфракрасного диапазона JWST для изучения эволюции этих излучений и обнаружили, что более чем через 200 дней после первоначального события выбросы все еще были видны в инфракрасном диапазоне длин волн. Это излучение невозможно зафиксировать с помощью наземных инструментов.

Долгое время было неясно, уходит ли часть энергии, образующейся при распаде кобальта-56 в железо-56, в окружающую среду, или ее сдерживают магнитные поля, создаваемые сверхновыми. Результаты исследования подтверждают, что в большинстве случаев выбросы удерживаются в пределах взрыва и безызлучательных потерь энергии, скорее всего, не происходит.