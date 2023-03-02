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17:52, 2 марта 2023Россия

Россиянин ударил бывшую жену кулаком по лицу за включенный в квартире свет

В Тульской области мужчина ударил бывшую жену по лицу за включенный в квартире свет

Фото: Unsplash

В Тульской области мужчина ударил бывшую жену кулаком по лицу за то, что она включила свет во всей квартире. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в Telegram-канале.

Суд установил, что в ноябре 2022 года россиянин разозлился из-за включенного во всех комнатах света и нанес бывшей супруге удар в область лица. Женщина получила телесные повреждения, однако вред ее здоровью они не причинили.

Мужчину признали виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовали на пять тысяч рублей. Свою вину россиянин не признал. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что житель Тамани в Краснодарском крае избил малолетнего сына своей гражданской жены до сотрясения мозга из-за ответа, который ему показался неправильным. После произошедшего ребенка госпитализировали.

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Варвара Родикова
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