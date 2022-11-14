Россиянин избил сына своей подруги до сотрясения мозга

Kub Mash: на Кубани мужчина избил малолетнего сына своей подруги до сотрясения мозга

Житель Тамани Краснодарского края избил малолетнего сына своей гражданской жены до сотрясения мозга. Россиянин ударил мальчика головой об зеркало, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Инцидент произошел в 2021 году — тогда ребенка госпитализировали. По данным канала, мужчина избил сына подруги за ответ, который показался ему неправильным. Кроме того, он домогался его 15-летней сестры, которая после этого уехала жить к подруге.

Как утверждает бабушка 11-летнего мальчика, органы опеки уже несколько лет не дают ей забрать ребенка, после попадания мальчика в больницу ситуация не изменилась. «Позиция у опеки тогда была довольно-таки странная: мне сказали, раз полиция им ничего не сообщила, значит, случай несерьезный и заниматься они этим не будут», — объяснила 63-летняя пенсионерка.

По ее словам, мать ребенка часто злоупотребляет алкоголем, а его родной отец скончался семь лет назад. В 2018 году бабушке удалось оформить над внуком временную опеку. Спустя год пенсионерка впервые попыталась лишить мать мальчика родительских прав в суде, но ей отказали в иске, обосновав это тем, что женщина подала требование не вовремя.

Ранее сообщалось, что крымчанин избил до комы восьмилетнего пасынка. Насилие над ребенком происходило на глаза у его матери, которая попыталась прикрыть избранника после случившегося.

