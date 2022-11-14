Россиянин избил сына своей подруги до сотрясения мозга
Житель Тамани Краснодарского края избил малолетнего сына своей гражданской жены до сотрясения мозга. Россиянин ударил мальчика головой об зеркало, сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Инцидент произошел в 2021 году — тогда ребенка госпитализировали. По данным канала, мужчина избил сына подруги за ответ, который показался ему неправильным. Кроме того, он домогался его 15-летней сестры, которая после этого уехала жить к подруге.
Как утверждает бабушка 11-летнего мальчика, органы опеки уже несколько лет не дают ей забрать ребенка, после попадания мальчика в больницу ситуация не изменилась. «Позиция у опеки тогда была довольно-таки странная: мне сказали, раз полиция им ничего не сообщила, значит, случай несерьезный и заниматься они этим не будут», — объяснила 63-летняя пенсионерка.
По ее словам, мать ребенка часто злоупотребляет алкоголем, а его родной отец скончался семь лет назад. В 2018 году бабушке удалось оформить над внуком временную опеку. Спустя год пенсионерка впервые попыталась лишить мать мальчика родительских прав в суде, но ей отказали в иске, обосновав это тем, что женщина подала требование не вовремя.
Ранее сообщалось, что крымчанин избил до комы восьмилетнего пасынка. Насилие над ребенком происходило на глаза у его матери, которая попыталась прикрыть избранника после случившегося.