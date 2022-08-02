Россиянин пойдет под суд за избиение пасынка до комы на глазах у его матери

В Крыму осудят отчима, избившего до комы восьмилетнего ребенка на глазах у его матери

В Крыму суд рассмотрит дело 37-летнего местного жителя, избившего до комы восьмилетнего ребенка. Об этом во вторник, 2 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 23 марта в квартире дома на улице имени Генерала Корявко мужчина избил пасынка на глазах у его матери. Таким образом отчим пытался воспитать ребенка.

Известно, что мальчик получил черепно-мозговую травму, повреждения грудной клетки, переломы таза, отчего впал в кому.

Мать пострадавшего решила прикрыть избранника и сказала медикам, что сын упал с лестницы, однако благодаря экспертизе выяснилось, что мальчик был жестоко избит. За обман следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье 316 («Укрывательство преступлений») УК РФ.

После выписки из больницы ребенка отвезли к родному отцу, а мать ждет ограничение или лишение родительских прав.