Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:21, 2 марта 2023Путешествия

Семьям погибших военных захотели оплачивать проезд на отдых

«Известия»: фракция ЛДПР предложила оплачивать семьям погибших военных проезд на отдых

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Семьям погибших военнослужащих захотели оплачивать проезд к месту запланированного отпуска на территории России раз в год. С подобной инициативой выступили члены фракции ЛДПР, сообщают «Известия».

Документ направлен на отзыв в правительство РФ, далее депутаты планируют внести соответствующую законодательную инициативу в нижнюю палату Госдумы. Согласно законопроекту, семьям погибших военных, в том числе мобилизованным и сотрудникам внутренних дел, предлагается один раз в год предоставлять бесплатный проезд к месту отдыха на любом виде транспорта, за исключением такси.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев отметил, что в настоящее время подобные льготы предусмотрены для военнослужащих и их семей, однако если первые погибают, то родственники лишаются такого права.

«Поддержка семей, где есть погибшие участники СВО, — один из приоритетов государственной социальной политики сегодня. Очень важно предоставить таким семьям максимальный пул инструментов помощи, — заявил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Это и финансы, и льготы, и элементарная доступность всех соцгарантий».

Ранее, в феврале, российским туристам предложили альтернативу подорожавшему отдыху в Турции — бюджетно провести отпуск соотечественники могут на курортах Крыма. Для большей экономии на отпуске россиянам предлагается воспользоваться акцией раннего бронирования, которая позволяет сэкономить до 20 процентов от стоимости тура.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Лавров и Блинкен встретились впервые после начала СВО
В США стартовал корабль Crew Dragon с российским космонавтом
Принадлежащие россиянам миллионы долларов зависли в Белоруссии
Стало известно о сборе бойцами ЧВК «Вагнер» тел украинских военных
В Японии нашли еще один таинственный шар неизвестного происхождения
Гол россиянина принес «Рейнджерс» победу в матче НХЛ
Британцы назвали самый безобидный способ изменять возлюбленным
Украинский военный рассказал о потерях в Артемовске
В ЛНР заявили о получении Киевом бракованных артиллерийских снарядов
Байдена осудили за шутку о белых людях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.