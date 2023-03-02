Семьям погибших военных захотели оплачивать проезд на отдых

«Известия»: фракция ЛДПР предложила оплачивать семьям погибших военных проезд на отдых

Семьям погибших военнослужащих захотели оплачивать проезд к месту запланированного отпуска на территории России раз в год. С подобной инициативой выступили члены фракции ЛДПР, сообщают «Известия».

Документ направлен на отзыв в правительство РФ, далее депутаты планируют внести соответствующую законодательную инициативу в нижнюю палату Госдумы. Согласно законопроекту, семьям погибших военных, в том числе мобилизованным и сотрудникам внутренних дел, предлагается один раз в год предоставлять бесплатный проезд к месту отдыха на любом виде транспорта, за исключением такси.

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев отметил, что в настоящее время подобные льготы предусмотрены для военнослужащих и их семей, однако если первые погибают, то родственники лишаются такого права.

«Поддержка семей, где есть погибшие участники СВО, — один из приоритетов государственной социальной политики сегодня. Очень важно предоставить таким семьям максимальный пул инструментов помощи, — заявил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. — Это и финансы, и льготы, и элементарная доступность всех соцгарантий».

Ранее, в феврале, российским туристам предложили альтернативу подорожавшему отдыху в Турции — бюджетно провести отпуск соотечественники могут на курортах Крыма. Для большей экономии на отпуске россиянам предлагается воспользоваться акцией раннего бронирования, которая позволяет сэкономить до 20 процентов от стоимости тура.