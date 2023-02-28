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12:04, 28 февраля 2023Путешествия

Россиянам предложили бюджетную альтернативу отдыху в Турции

Эксперт в области туризма Бабий: Крым является бюджетной альтернативой курортам Турции

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским туристам предложили альтернативу подорожавшему отдыху в Турции — бюджетно провести отпуск соотечественники могут на курортах Крыма. Об этом заявила эксперт в области туризма Людмила Бабий, передает радио Sputnik.

«Турция подорожала еще в прошлом году. И турецкие "пять звезд" — если это не является отелем раскрученной сети — это скромный шведский стол, турецкий алкоголь не самого высокого качества, — высказалась специалист. — Это не то ощущение, которое турист должен получить, заплатив 200 тысяч рублей за неделею на двоих. Здесь Крым может предложить программу интереснее».

Для большей экономии на отдыхе гостья эфира порекомендовала россиянам воспользоваться акцией раннего бронирования. По ее словам, спецпредложения позволят соотечественникам сэкономить до 20 процентов от стоимости тура.

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Бабий подчеркнула, что в настоящее время отельеры полуострова фиксируют падение продаж раннего бронирования, однако ближе к лету ситуация может измениться. «В последние годы потенциальный турист определяется за месяц до предполагаемой поездки. У российских семей стало слишком много факторов, что не позволяет так надолго заранее спланировать путешествие», — пояснила эксперт.

Ранее стало известно, что россиянам станет проще попасть на машине в Крым — власти планируют увеличить пропускную способность Крымского моста к лету. По словам президента РСТ Ильи Уманского, увеличение пунктов пропуска на мосту позволит обеспечить доступность отечественных курортов в предстоящем летнем сезоне для автотуристов.

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Валентина Процкова
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