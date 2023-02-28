На Крымском мосту запланировали увеличить пропускную способность к лету

РСТ: власти Крыма планируют увеличить пункты пропуска на мосту перед летним сезоном

Россиянам станет проще попасть на машине в Крым — власти планируют увеличить пропускную способность Крымского моста к лету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

По его словам, увеличение пунктов пропуска на мосту позволит обеспечить доступность отечественных курортов в предстоящем летнем сезоне для автотуристов и отдыхающих, путешествующих автобусами. В первую очередь власти республики работают над запуском многополосного досмотра.

«В Крыму курортный сезон будет по причине того, что больше некуда: Краснодарский край объективно перегрузится ближе к сезону, — заявил специалист. — При этом ожидается, что к отсутствию самолетов и недостаточному количеству поездов добавятся проверки на проезде через Крымский мост».

Ранее стало известно, что большинство гостиниц на отечественных курортах, работающих по системе «все включено», не соответствуют заявленному уровню. Например, в некоторых отелях Крыма гостям недоступен алкоголь, а также не предусмотрено промежуточное питание, что не соответствует стандартам.