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10:30, 28 февраля 2023Путешествия

На Крымском мосту запланировали увеличить пропускную способность к лету

РСТ: власти Крыма планируют увеличить пункты пропуска на мосту перед летним сезоном

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Россиянам станет проще попасть на машине в Крым — власти планируют увеличить пропускную способность Крымского моста к лету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Илью Уманского.

По его словам, увеличение пунктов пропуска на мосту позволит обеспечить доступность отечественных курортов в предстоящем летнем сезоне для автотуристов и отдыхающих, путешествующих автобусами. В первую очередь власти республики работают над запуском многополосного досмотра.

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«В Крыму курортный сезон будет по причине того, что больше некуда: Краснодарский край объективно перегрузится ближе к сезону, — заявил специалист. — При этом ожидается, что к отсутствию самолетов и недостаточному количеству поездов добавятся проверки на проезде через Крымский мост».

Ранее стало известно, что большинство гостиниц на отечественных курортах, работающих по системе «все включено», не соответствуют заявленному уровню. Например, в некоторых отелях Крыма гостям недоступен алкоголь, а также не предусмотрено промежуточное питание, что не соответствует стандартам.

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Валентина Процкова
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