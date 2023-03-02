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08:23, 2 марта 2023Россия

Российская восьмиклассница захотела пропустить контрольные и попала в реанимацию

В Уфе школьница решила пропустить контрольные, съела горсть таблеток и попала в реанимацию

Фото: Наталия Селиверстова / РИА Новости

В Уфе восьмиклассница захотела пропустить контрольные по алгебре в школе, для чего выпила горсть обезболивающих таблеток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, российская школьница вместе с подругой договорилась, что перед занятиями они выпьют таблетки, но ее сверстница решила не делать этого. В результате восьмиклассница одна приняла 33 таблетки обезболивающих и попала в реанимацию.

Подростка госпитализировали в детскую реанимацию и стабилизировали его состояние. В настоящее время девочка восстанавливается.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка случайно съела около 40 таблеток различных лекарств и попала в больницу. Гражданке Таджикистана медики поставили диагноз острое пероральное отравление пиридоксином и магнием B6.

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Анастасия Шейкина
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