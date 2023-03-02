Российская восьмиклассница захотела пропустить контрольные и попала в реанимацию

В Уфе школьница решила пропустить контрольные, съела горсть таблеток и попала в реанимацию

В Уфе восьмиклассница захотела пропустить контрольные по алгебре в школе, для чего выпила горсть обезболивающих таблеток. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, российская школьница вместе с подругой договорилась, что перед занятиями они выпьют таблетки, но ее сверстница решила не делать этого. В результате восьмиклассница одна приняла 33 таблетки обезболивающих и попала в реанимацию.

Подростка госпитализировали в детскую реанимацию и стабилизировали его состояние. В настоящее время девочка восстанавливается.

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