Эстонские города стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка

ERR: города Эстонии стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка

Города Эстонии стали отказываться от демонстрации подбитого российского танка. Об этом сообщает портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.

Ранее Министерство обороны Эстонии и Эстонский военный музей в сотрудничестве с Киевом привезли в страну подбитый российский танк Т-71 и установили его на площади Свободы в центре Таллина. Там он будет стоять до 2 марта, затем его планировали показать в других городах Эстонии.