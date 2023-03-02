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16:40, 2 марта 2023Ценности

Врач назвал лучшее время года для удаления татуировки

Дерматолог Уильям Кван рассказал, что удалять татуировки лучше всего зимой

Фото: John Tuesday / Unsplash

Доктор медицинских наук и сертифицированный дерматолог из Сан-Франциско Уильям Кван назвал лучшее время года для удаления татуировки. Соответствующий материал появился на сайте издания Well + Good.

Так, врач рассказал, что рисунки на теле можно сводить независимо от времени года и погодных условий, однако отметил, что просит своих пациентов не подвергать место удаления солнечному излучению. «Поэтому пациенту легче всего прикрывать эту область зимой, чем летом», — объяснил Кван.

По его словам, после процедуры необходимо прикрывать место сведения татуировки одеждой, поскольку из-за ношения повязки на коже может появиться раздражение. «Кроме того, вы должны мыть и увлажнять область, на которой вы удалили татуировку, два раза в день. Это намного проще сделать, когда вам просто нужно снять часть одежды, а не менять целую повязку», — уточнил собеседник издания.

В сентябре 2022 года мастер студии Tattooing Tattoos Йэн Пэрри из Англии раскрыл самые болезненные на теле места для татуировок. По мнению специалиста, степень неприятных ощущений зависит от уровня чувствительности конкретного человека. Однако он выделил участки, нанесение рисунков на которые чаще всего вызывает наибольший дискомфорт: суставы пальцев, запястья, локти, ребра, лицо и ладони.

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Мария Винар
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