В России предложили таксистам меньше работать

«Известия»: Минтранс России призвал запретить водителям такси работать больше 12 часов

Министерство транспорта России разработало законопроект, в котором предложили ограничить количество заказов для водителей такси. В ведомстве призвали запретить им работать больше 12 часов, пишут «Известия».

Минтранс представил проект постановления «Об утверждении требований к периоду передачи заказа легкового такси перевозчикам службами заказа легкового такси», в котором предложил водителям меньше работать. После 12 часов работы они не смогут взять новый заказ от агрегатора. В ведомстве полагают, что эта мера сведет к минимуму риски происшествий и причинения вреда здоровью россиян.

При этом водитель будет обязан сделать перерыв после начала смены не позже чем через пять часов, в противном случае он не сможет брать заказы какое-то время. Число и продолжительность поездок определяет сам сотрудник. Кроме того, пока таксист не закончит текущий заказ, он не получит новый.

Эксперты отметили достоинства проекта, но подчеркнули, что он требует технической доработки. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин добавил, что многие таксисты сотрудничают с несколькими агрегаторами, поэтому после окончания лимита у одного из них, он может начать работать в другой службе.