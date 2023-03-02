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16:46, 2 марта 2023Моя страна

Таксист помешал россиянке отдать деньги мошенникам

В Иркутске таксист помешал пенсионерке перевести мошенникам 700 тысяч рублей

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Иркутске таксист помешал пенсионерке перевести мошенникам крупную сумму. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

Как рассказали в ведомстве, россиянка вызвала такси, чтобы поехать в банк. До этого женщине позвонили мошенники, которые представились банковскими служащими и сообщили, что на имя пенсионерки якобы пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, она якобы должна была взять кредит на ту же сумму и перевести деньги на «безопасный» счет.

Во время поездки в такси женщина продолжала общаться с мошенниками. Водитель обратил внимание на разговор и понял, что пассажирку пытаются обмануть. В результате он решил отвезти ее не в банк, а в отделение полиции, где правоохранители смогли убедить пенсионерку, что в действительности ее средствам ничто не угрожает, а все это время она общалась с аферистами.

Как отметили в региональном МВД, руководство иркутской полиции планирует наградить таксиста за бдительность.

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Варвара Кошечкина
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