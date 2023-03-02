Женщину уволили с новой работы в первый день из-за сломанных зубов

Express: начальник в первый день уволил новую сотрудницу страховой из-за сломанных зубов

Жительница Бельгии отсудила у бывшего начальника денежную компенсацию после того, как он в первый рабочий день уволил ее из-за сломанных зубов. Об этом сообщает Express.

35-летняя Жюстина страдает от наследственного заболевания, из-за которого ее зубы легко ломаются. В августе 2020 года во время пандемии COVID-19 она устроилась на новую работу в страховую компанию. В первый рабочий день коллега предложила ей вместе выпить кофе. «Я сняла маску, и она увидела мои сломанные зубы. Я объяснила, что это результат наследственного заболевания, и рассказала, что планирую сделать операцию, но пришлось ее отложить. На это она ничего не ответила, но когда я вернулась в офис после обеденного перерыва, меня отозвали в сторону и порекомендовали искать другую работу», — рассказала бывшая сотрудница.

Женщине пришлось подписать документ, в котором говорилось, что она соглашается на сокращение. Это был серьезный удар по самооценке сотрудницы. «Мне хотелось убраться оттуда как можно быстрее», — подчеркнула она. Позже бельгийка подала на бывшего руководителя в суд из-за несправедливого увольнения.

В ходе рассмотрения дела начальник заявил, что Жюстина должна была сообщить о болезни до приема на работу. «Я не думала об этом в тот момент. Меня всегда учили, что навыки важнее внешности, и я пыталась сделать акцент на них. Кроме того, я знала, что решу свою проблему. На данный момент у меня установлены зубные протезы», — ответила бельгийка.

Адвокат начальника заявил, что Жюстина вела себя агрессивно и оскорбляла окружающих. «Это ложь. Я до сих пор страдаю. К счастью, я нашла новую работу», — ответила на это женщина.

Согласно бельгийскому законодательству, наниматели не имеют права увольнять сотрудников из-за их внешности или физических недостатков. Аргумент, что сотрудница провоцирует негативную реакцию у клиентов и коллег из-за своей внешности, не может рассматриваться как причина для оправдания увольнения.

Согласно решению суда, бывший работодатель должен компенсировать Жюстине шесть месячных окладов в качестве компенсации за материальный и моральный ущерб, который она понесла.

Ранее сообщалось, что британец, которого уволили из-за возраста и несуществующей лысины, обвинил бывшего работодателя в дискриминации и отсудил 71,4 тысячи фунтов (6,4 миллиона рублей). Его начальник утверждал, что ему не нужна команда, состоящая из лысых мужчин за 50, и жаловался, что подчиненные слишком похожи на него самого.