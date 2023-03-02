Спрятавшую тело мертвого младенца в чемодан россиянку осудили на 14 лет

В Калуге суд приговорил к 14 годам колонии мать, спрятавшую мертвого младенца в чемодан

В Калуге суд приговорил к 14 годам колонии общего режима 23-летнюю жительницу области, которая спрятала тело мертвого младенца в чемодан. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Россиянку признали виновной по пунктам «в», «д» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего с особой жестокостью») УК РФ. По данным следствия, в начале февраля 2022 года ребенок в результате бездействия матери умер от дистрофии. Его тело россиянка спрятала в кладовке квартиры.

Также сообщается, что фигурантка не исполняла родительские обязанности на протяжении трех месяцев: оставляла сына одного, мало его кормила, а также с ноября 2021 года не обращалась к медикам за помощью для ребенка.

Ранее сообщалось, что в Москве будут судить 26-летнюю мать, зарезавшую трехлетнего ребенка в квартире.