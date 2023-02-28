26-летняя москвичка зарезала трехлетнего сына в квартире и попала под следствие

В Москве будут судить 26-летнюю мать, зарезавшую трехлетнего ребенка в квартире

В Москве суд рассмотрит дело 26-летней местной жительницы, убившей трехлетнего ребенка, для применения принудительной меры медицинского характера. Об этом во вторник, 28 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, утром 13 марта 2022 года фигурантка находилась в квартире на улице Средняя Первомайская с сыном. Она нашла нож на кухне и девять раз ударила по ребенку, нанеся смертельные ранения. Отмечается, что, по заключению психолого-психиатрической экспертизы, мать не осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий и не руководила ими.

По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту в части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас россиянка находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Челябинске осудят мать, державшую руки 18-летней дочери, пока сожитель душил ее проводом.