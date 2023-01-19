Российский суд рассмотрит дело по факту убийства девушки матерью и ее сожителем

В Челябинске осудят мать, державшую руки 18-летней дочери, пока сожитель душил ее проводом

Челябинский областной суд рассмотрит дело 39-летнего мужчины и 46-летней женщины об убийстве 18-летней девушки. Об этом в четверг, 19 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Мамаева.

По данным ведомства, 31 июля 2022 года в доме на улице Прессовщиков мужчина решил убить дочь своей сожительницы. Он стал душить потерпевшую руками и проводом, а мать в этот момент удерживала руки дочери, чтобы та не могла сопротивляться.

Затем пара спрятала тело погибшей в мусорном контейнере. По факту произошедшего было возбуждено дело по пункту «ж» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Челябинске сын нашел тело матери, которая убила 10-летнюю дочь и покончила с собой.