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13:20, 7 января 2023Силовые структуры

Россиянка убила 10-летнюю дочь и покончила с собой

В Челябинске сын нашел тело матери, которая убила 10-летнюю дочь и покончила с собой

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Челябинске мать убила 10-летнюю дочь, после чего покончила с собой. Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что тело 36-летней россиянки нашел в квартире ее 18-летний сын, который вернулся домой. По предварительным данным, женщина состояла на учете у психиатра, однако семья не нуждалась в предоставлении услуг социальной защиты.

«На текущий момент проверки мы понимаем, что сигналов о признаках неблагополучия нам не поступало. С учетом уровня доходов семья получателем мер социальной поддержки не являлась», — заявила изданию министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В декабре сообщалось, что в суде Белгорода рассмотрят дело покончившей с собой 35-летней местной жительницы, которая перед смертью задушила двух детей. Следствием установлено, что 13 августа женщина на фоне конфликта с родственниками решила убить своих детей в возрасте двух и четырех лет.

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Алина Гостева
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