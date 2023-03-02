В России назвали терроризмом атаку украинских диверсантов в Брянской области

Сенатор Климов назвал актом терроризма атаку украинских диверсантов в Брянской области

Действия группы украинских диверсантов в Брянской области являются актом международного терроризма, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил, что за такими атаками должен последовать «более убедительный» ответ со стороны России.

«С политической и правовой точки зрения это (атака украинских диверсантов. — прим. "Ленты.ру"), конечно, акт международного терроризма. Представьте себе, что на территорию какой-то другой страны, США, например, проникла диверсионная группа — как бы это толковали американцы? Я думаю, американцы немедленно нанесли бы ракетный удар», — считает Климов.

Я рассчитываю, что после неоднократных преступлений наши ответы будут более убедительными (...). Надо для начала провести комплексную проверку причин и обстоятельств, а затем уже делать выводы. Я бы здесь нажимал не на сенсационность, а на практические значимые вещи, а это более убедительная реакция на такие преступления Андрей Климов глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета

По его словам, подобные преступления со стороны Украины совершаются на территории России не впервые.

«Надо иметь в виду, что так называемые "новые территории", которые правильнее называть субъектами Российской Федерации, неоднократно это на себе испытывали. Все эти диверсионно-разведывательные группы постоянно проникают на территорию России в Донбассе и устраивают там похожие злодеяния. Это, к сожалению, не первая преступная выходка, и оценивать ее нужно исключительно как акт международного терроризма», — заключил сенатор.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.

Кроме того, 2 марта в результате атаки беспилотника загорелся жилой дом в Брянском селе Сушаны. На месте происшествия работали экстренные и оперативные службы.