В России назвали терроризмом атаку украинских диверсантов в Брянской области
Действия группы украинских диверсантов в Брянской области являются актом международного терроризма, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил, что за такими атаками должен последовать «более убедительный» ответ со стороны России.
«С политической и правовой точки зрения это (атака украинских диверсантов. — прим. "Ленты.ру"), конечно, акт международного терроризма. Представьте себе, что на территорию какой-то другой страны, США, например, проникла диверсионная группа — как бы это толковали американцы? Я думаю, американцы немедленно нанесли бы ракетный удар», — считает Климов.
Я рассчитываю, что после неоднократных преступлений наши ответы будут более убедительными (...). Надо для начала провести комплексную проверку причин и обстоятельств, а затем уже делать выводы. Я бы здесь нажимал не на сенсационность, а на практические значимые вещи, а это более убедительная реакция на такие преступления
По его словам, подобные преступления со стороны Украины совершаются на территории России не впервые.
«Надо иметь в виду, что так называемые "новые территории", которые правильнее называть субъектами Российской Федерации, неоднократно это на себе испытывали. Все эти диверсионно-разведывательные группы постоянно проникают на территорию России в Донбассе и устраивают там похожие злодеяния. Это, к сожалению, не первая преступная выходка, и оценивать ее нужно исключительно как акт международного терроризма», — заключил сенатор.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территорию села Любечане проникла украинская диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла автомобиль. По его словам, погиб один местный житель, а также был ранен десятилетний ребенок. Вооруженные силы России проводят мероприятия по ликвидации диверсантов, заявил глава региона.
Кроме того, 2 марта в результате атаки беспилотника загорелся жилой дом в Брянском селе Сушаны. На месте происшествия работали экстренные и оперативные службы.