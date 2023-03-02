Россияне массово захотели купить жилье в пляжной стране

CMP Group: спрос россиян на покупку жилья в Таиланде вырос на 55,38 процента

В январе 2023 года россияне массово захотели купить жилье в Таиланде — спрос на приобретение недвижимости в пляжной стране вырос на 55,38 процента по сравнению с тем же месяцем в 2022-м. Такие данные приводят эксперты компании CMP Group в своем исследовании. Пресс-релиз есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным специалистов, относительно декабря количество запросов увеличилось на 30,27 процента. По итогам 2022 года спрос россиян на объекты в Таиланде тоже вырос — на 85,51 процента по сравнению с показателями 2021-го. Пик интереса пришелся на сентябрь, когда за месяц число обращений подскочило на 128,3 процента.

Ажиотажный спрос на покупку жилья в Таиланде спровоцировал рост цен как на вторичном, так и на первичном рынках недвижимости, отмечают эксперты. «Так, по некоторым проектам цены уже на старте продаж перешагнули отметку в 200 тысяч бат (около 434 тысяч рублей) за один квадратный метр. После окончания пандемии наиболее высоким спросом пользовалась недвижимость среднего класса стоимостью до двух миллионов бат. Сейчас ситуация меняется, и интерес покупателей смещается в сторону элитного жилья для постоянного проживания площадью от 80 квадратных метров», — пояснил генеральный директор компании CMP Group (ГЖА.рф) Алексей Котлов.

По прогнозам специалиста, главным трендом 2023 года станет покупка недвижимости для постоянного проживания, но с прицелом на дальнейшую перепродажу. «Инвесторы наиболее активны в сегменте недвижимости среднего класса для сдачи в аренду и получения стабильного дохода», — уточнил Котлов.

По итогам 2022 года россияне стали главными иностранными покупателями жилья в Таиланде. По данным портала Thaiger, они приобрели приобрели недвижимости в общей сложности на 25 миллионов долларов (примерно 1,87 миллиарда рублей).