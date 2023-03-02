По всей Украине объявили воздушную тревогу

Минцифры Украины сообщило о воздушной тревоге во всех областях страны

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены воздушной тревоги активировали во всех регионах страны в период с 19:54 по 19:57 по Московскому времени. Украинские СМИ объясняют это взлетом российских истребителей-перехватчиков МиГ-31.

Накануне глава офиса президента страны Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече с помощником генсека НАТО Дэвидом Кеттлером заявил, что Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны (ПВО) системами производства стран НАТО.