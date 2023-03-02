Журналистка прогулялась в модных у звезд трусах и поделилась впечатлениями

Журналистка прогулялась по Нью-Йорку в модных у звезд трусах и поделилась впечатлениями

Журналистка Page Six прогулялась по Нью-Йорку без штанов и поделилась впечатлениями с читателями. Соответствующий материал опубликован на сайте издания.

Модный редактор Элана Фишман примерила наряд, который состоял из бежевого пальто, а также майки и белых трусов, надетых поверх черных колготок. Отмечается, что в аналогичных образах неоднократно появлялись на публике различные знаменитости, в том числе телезвезды Кендалл и Кайли Дженнер, а также актриса Камилла Мендес.

По словам автора заметки, она опасалась выходить на улицу в подобном откровенном образе, однако жители города, напротив, позитивно отзывались о ее наряде. Так, например, водитель проезжавшего мимо автомобиля и владелец кофейни сделали комплименты ее одежде. «Думаю, что кто-то хорошо заплатил тебе», — пошутил также строитель.

В заключение Фишман призналась, что упомянутое сочетание вещей на самом деле было довольно комфортным. «Единственное, что сковывало мои движения — это туфли на высоких каблуках», — подчеркнула журналистка.

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