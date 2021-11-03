Блогерша примерила сексуальные брюки Asos и поделилась впечатлениями

Покупательница заказала новую одежду в интернет-магазине популярного бренда Asos и поделилась впечатлениями. На опубликованное в Instagram видео обратили внимание в Daily Star.

На размещенных в сети кадрах Джесси Ху (Jessie Khoo) сообщила, что решила приобрести черные брюки из искусственной кожи. На прикрепленных снимках с сайта магазина блогерша показала, что задняя часть штанов оформлена вставкой в виде стрингов, и объяснила, что решила примерить их в реальности, чтобы протестировать посадку.

Брюки оказались девушке впору и идеально сели по ее фигуре. Ху подчеркнула, что ей понравились штаны, однако их дизайн вызвал у нее недоумение. «Не буду врать, они выглядят сексуально. Могла бы я выйти в них на улицу будучи 30-летней женщиной? Да, но я не буду этого делать», — посмеялась она.

Подписчиков рассмешил ролик блогерши. «Это очень смешно, я тебя обожаю», «О боже мой, ты великолепна. Штаны ужасны, но ты выглядишь в них сногсшибательно», «Очень круто! Я смеюсь во весь голос», «У меня нет слов, это очень смешно», «Джесси, я обожаю твои видео, не могу прекратить смеяться», — писали юзеры.

В сентябре отличие наряда на фото в сети от реальности вызвало смех у покупательницы. 39-летняя Линдси Смит (Lindsey Smith) заказала на сайте популярного бренда PrettyLittleThing трикотажный комбинезон серого цвета с целью носить его в качестве домашней одежды. Так, женщина сфотографировала себя во время примерки наряда: видно, что тесный комбинезон плотно прилегает к ее телу и полностью обнажает грудь.