Разбивший бутылку об голову жены и убивший ее россиянин получил 9 лет колонии

В Петербурге суд дал 9 лет колонии супругу, разбившему бутылку об жену и убившему ее

Колпинский районный суд Петербурга приговорил 47-летнего местного жителя Максима Шуваева к 9 годам колонии строгого режима за убийство супруги. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Россиянина признали виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Следствие и суд установили, что вечером 18 мая 2022 года Шуваев распивал алкоголь неподалеку от магазина, откуда с продуктами вышла его жена. Между супругами произошел конфликт, в результате которого мужчина разбил об голову женщины бутылку. Потерпевшая упала на асфальт, тогда Шуваев сел на нее сверху и стал избивать кулаками. Женщина скончалась в больнице от тупой травмы головы с переломом костей черепа. Фигурант вину признал и заявил, что не хотел убивать жену.

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина задушил жену на глазах у двоих детей и попытался покончить с собой.