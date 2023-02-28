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08:08, 28 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин убил жену на глазах у детей и попытался покончить с собой

В Петербурге мужчина задушил жену на глазах у двоих детей и попытался покончить с собой

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Житель Санкт-Петербурга задушил жену на глазах у двоих детей шести и тринадцати лет, после чего попытался покончить с собой. О случившемся сообщает телеканал «78.ru».

Инцидент произошел 27 февраля на севере города. Обеспокоенные криками жильцы дома вызвали полицию, которая обнаружила мертвую 39-летнюю женщину и истекающего кровью 37-летнего мужчину. В квартире также находились двое детей, они не пострадали. Мужчину госпитализировали, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительной версии, у пары произошел конфликт. Родственница погибшей рассказала, что женщина хотела развестись с супругом, поскольку тот неоднократно избивал ее, хамил и унижал. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о задержании в Подмосковье мужчины, убившего соседа из-за шума и запаха табачного дыма. На допросе он признался, что давно конфликтовал с погибшим.

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Варвара Кузьмина
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