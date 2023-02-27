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19:32, 27 февраля 2023Силовые структуры

Россиянин зарезал соседа из-за шума и запаха табачного дыма

В Подмосковье задержали 53-летнего мужчину, зарезавшего соседа из-за шума и запаха табака

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Подмосковье задержали 53-летнего местного жителя за убийство соседа. Об этом во вторник, 27 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитет России (СКР).

По данным ведомства, днем 26 февраля фигурант зарезал мужчину около подъезда в Пушкине. Он объяснил на допросе, что сделал это, так как давно конфликтовал с погибшим — из его квартиры всегда доносился шум и запах табачного дыма.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте россиянина.

Ранее стало известно, что на Алтае мужчина убил бывшую жену в день развода из-за ее встречи с мужчиной.

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Екатерина Власова
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