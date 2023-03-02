Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:31, 2 марта 2023Силовые структуры

Россиянка предстанет перед судом за убийство мужа из страха потерять имущество

В Москве женщина, убившая мужа из страха потерять его имущество, предстанет перед судом

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Москве перед судом предстанет 56-летняя местная жительница, которая обвиняется в убийстве 58-летнего супруга из корыстных побуждений. Об этом в четверг, 2 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, жена потратила не менее 30 миллионов рублей без ведома мужа, из-за чего между супругами произошел конфликт. Мужчина потребовал вернуть деньги, которые были ему необходимы для предпринимательской деятельности, а также высказал намерение подать на развод. Тогда женщина, боясь потерять совместное имущество и имущество мужа, решила его убить.

В конце июля 2020 года они вместе поехали на реку Ока, где москвичка несколько раз ударила потерпевшего по голове и спрятала тело в заброшенном колодце. Труп 13 октября 2020 года обнаружил прохожий во время прогулки с собакой. Сама же фигурантка убеждала правоохранителей, что в Москву они с супругом вернулись вместе, а позже он ушел в неизвестном направлении.

Ранее сообщалось, что в Омске задержали 49-летнюю женщину, вонзившую нож в сердце возлюбленного во время ссоры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
ФСБ сообщила об артиллерийском ударе по диверсантам с Украины на Брянщине
Разбивший бутылку об голову жены и убивший ее россиянин получил 9 лет колонии
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном турецком курорте
Бывшего полицейского осудили на два года за слив данных о попутчиках Навального
Участником диверсии в Брянской области оказался снимавшийся с Собчак актер
Полиция Эквадора перехватила девять тонн кокаина в контейнере с бананами
Летевшие на курорт туристы вместо отдыха отправились в больницу
Россия запросила у Сербии официальную позицию по поставкам оружия Украине
В Сербии задумались о пересмотре отношений с Россией
Российские врачи назвали способы избавиться от прыщей после 30 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.