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17:27, 2 марта 2023Мир

В ЕС захотели ускорить передачу военной техники для Украины

WP: ЕС обсудит выделение €1 млрд на ускорение доставки гаубичных снарядов для Украины

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Европейский союз (ЕС) захотел ускорить передачу военной техники для Украины. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Представители Евросоюза обсудят план по выделению дополнительного миллиарда евро, чтобы ускорить доставку гаубичных снарядов калибра 155 миллиметров. Уточняется, что блок помогает Киеву через Европейский фонд мира, однако для финансирования проекта нужны новые вложения. Согласно последнему предложению, странам-членам, немедленно предоставляющим боеприпасы, будет гарантирован быстрый возврат средств и высокие ставки возмещения.

Также отмечается, что ЕС будет поощрять присоединение третьих стран к фонду. «Мы ведем переговоры с норвежцами, потенциальный интерес проявляют канадцы», — сказал чиновник ЕС, непосредственно знакомый с проектом.

Ранее представители блока признали проблемы в достижении мира на Украине из-за военной помощи Запада. Уточняется, что проблемы могут также возникнуть из-за поставок истребителей, если страны Евросоюза все же примут такое решение.

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Виктория Кондратьева
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